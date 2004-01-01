В День Государственного флага России – массовый забег! Это спортивное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.



Российский триколор – один из главных символов нашей страны, важность его невозможно переоценить. Это величие и мощь нашей Родины, ее свершения, многовековая история, гордость за прошлое и взгляд в будущее.



Начнется мероприятие с разминки, и выступления команды "Дэнс лэдис", танцевального коллектива чирлидеров. Продолжит праздник торжественный вынос флага России и его передача спортивному сообществу. После – старт забега.



Ждем и вас, друзья! Давайте отметим этот день новым спортивным достижением!