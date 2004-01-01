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День Государственного флага России

Массовый забег

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События: Спорт, Соревнование.

В День Государственного флага России – массовый забег! Это спортивное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.

Российский триколор – один из главных символов нашей страны, важность его невозможно переоценить. Это величие и мощь нашей Родины, ее свершения, многовековая история, гордость за прошлое и взгляд в будущее. 

Начнется мероприятие с разминки, и выступления команды "Дэнс лэдис",  танцевального коллектива чирлидеров. Продолжит праздник торжественный вынос флага России и его передача спортивному сообществу. После – старт забега.

Ждем и вас, друзья! Давайте отметим этот день новым спортивным достижением! 

Долина Уюта
22 августа
13:00

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