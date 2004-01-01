Демоническая женщина

Зрители перенесутся в салон " демонической женщины", которая поведает интригующие истории из собственной жизни и из жизни своих знакомых. Музыка Гершвина, Цфасмана, Б.Чайковского и всем известные песни из к/фильмов создадут лёгкую, непринужденную и полную юмора атмосферу.

Прозвучат песни: " Старый рояль", " Неудачное свидание", " Всё прекрасно", " Утомлённые солнцем", " Жестокое танго" из " 12 стульев".



Исполнители:

Татьяна СМИРНОВА - художественное слово

София МЕЙ - вокал

Николай МАКСИМОВ - вокал

Мария МАКАРОВА - фортепиано

Елена САФОНОВА - скрипка

Андрей СКОРОХОДОВ - гитара

Екатерина УСАТЕНКО - флейта

Виталий КОНДАКОВ - ударные инструменты