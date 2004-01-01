Демоническая женщина
Юмористические рассказы Тэффи
Юмористические рассказы Тэффи
Зрители перенесутся в салон " демонической женщины", которая поведает интригующие истории из собственной жизни и из жизни своих знакомых. Музыка Гершвина, Цфасмана, Б.Чайковского и всем известные песни из к/фильмов создадут лёгкую, непринужденную и полную юмора атмосферу.
Прозвучат песни: " Старый рояль", " Неудачное свидание", " Всё прекрасно", " Утомлённые солнцем", " Жестокое танго" из " 12 стульев".
Исполнители:
Татьяна СМИРНОВА - художественное слово
София МЕЙ - вокал
Николай МАКСИМОВ - вокал
Мария МАКАРОВА - фортепиано
Елена САФОНОВА - скрипка
Андрей СКОРОХОДОВ - гитара
Екатерина УСАТЕНКО - флейта
Виталий КОНДАКОВ - ударные инструменты