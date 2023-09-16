Вместе с музыкантом эволюционирует и его творческий метод. Лирика Дельфина стала более экспрессивной, а художественные образы — конкретнее. Звук приобрёл дополнительную рельефность, местами достигая тактильного эффекта.

Как в студии, так и на сцене — это команда перфекционистов, творческая энергия которых буквально преображает пространство вокруг. На предстоящем концерте у вас будет возможность испытать это на себе. Зрителей ждёт новая впечатляющая глава творческой истории Дельфина.

Большая программа органично объединит песни из нового альбома с его наиболее яркими треками из прошлых работ, впечатление от которых будет усилено высокотехнологичными световым и мультимедийным шоу.