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Дельфин

Дельфин представит свой новый альбом

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События: Концерты.

Вместе с музыкантом эволюционирует и его творческий метод. Лирика Дельфина стала более экспрессивной, а художественные образы — конкретнее. Звук приобрёл дополнительную рельефность, местами достигая тактильного эффекта.

Как в студии, так и на сцене — это команда перфекционистов, творческая энергия которых буквально преображает пространство вокруг. На предстоящем концерте у вас будет возможность испытать это на себе. Зрителей ждёт новая впечатляющая глава творческой истории Дельфина.

Большая программа органично объединит песни из нового альбома с его наиболее яркими треками из прошлых работ, впечатление от которых будет усилено высокотехнологичными световым и мультимедийным шоу.

ZALL CLUB & concert hall
16 сентября
19:00
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