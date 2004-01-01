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Дэль оперетты и мюзикла

Концерт ведущих солистов оперетты

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События: Концерты.

I отделение

  • Кальман Чардаш на темы оперетт — оркестр
  • Лоу Ария Элизы из мюзикла "Моя прекрасная леди" - Василиса Николаева
  • Лоу Ария Фредди из мюзикла "Моя прекрасная леди" - Александр Бабик
  • Кальман Сцена и дуэт Марицы и Зупана из оперетты "Графиня Марица" - Василиса Николаева, Александр Бабик
  • Кальман Увертюра из оперетты «Сильва» — оркестр
  • Кальман Ария Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка» - Владислав Кирюхин
  • Абрахам Дуэт Дези и Помероля из мюзикла «Бал в Савой» - Василиса Николаева, Владислав Кирюхин
  • Кальман Песенка Бони из оперетты "Сильва" - Александр Бабик

II отделение

  • Гардель Танго "Por una cabeza" – оркестр
  • Легар Ария Су-Чонга из оперетты «Страна улыбок» - Александр Бабик
  • Гершвин «The man I love» («Мужчина, которого люблю») — Василиса Николаева
  • Гаджиев Дуэт Делии и Рауля из оперетты "Куба-любовь моя" - Василиса Николаева, Александр Бабик
  • Кальман Чардаш Тассило из оперетты «Марица»– Владислав Кирюхин
  • Клод Франсуа «Мой путь» - Владислав Кирюхин
  • Эндрю Ллойд Уэббер Дуэт Кристины и Фантома из мюзикла «Фантом в опере» — Василиса Николаева, Владислав Кирюхин
  • Кальман «Карамболина» из оперетты «Фиалка Монмартра» - все участники концерта
Филармония
29 мая
18:00
Цены

500-800 р.

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