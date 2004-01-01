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Дэль оперетты и мюзикла
Концерт ведущих солистов оперетты
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I отделение
Кальман Чардаш на темы оперетт — оркестр
Лоу Ария Элизы из мюзикла "Моя прекрасная леди" - Василиса Николаева
Лоу Ария Фредди из мюзикла "Моя прекрасная леди" - Александр Бабик
Кальман Сцена и дуэт Марицы и Зупана из оперетты "Графиня Марица" - Василиса Николаева, Александр Бабик
Кальман Увертюра из оперетты «Сильва» — оркестр
Кальман Ария Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка» - Владислав Кирюхин
Абрахам Дуэт Дези и Помероля из мюзикла «Бал в Савой» - Василиса Николаева, Владислав Кирюхин
Кальман Песенка Бони из оперетты "Сильва" - Александр Бабик
II отделение
Гардель Танго "Por una cabeza" – оркестр
Легар Ария Су-Чонга из оперетты «Страна улыбок» - Александр Бабик
Гершвин «The man I love» («Мужчина, которого люблю») — Василиса Николаева
Гаджиев Дуэт Делии и Рауля из оперетты "Куба-любовь моя" - Василиса Николаева, Александр Бабик
Кальман Чардаш Тассило из оперетты «Марица»– Владислав Кирюхин
Клод Франсуа «Мой путь» - Владислав Кирюхин
Эндрю Ллойд Уэббер Дуэт Кристины и Фантома из мюзикла «Фантом в опере» — Василиса Николаева, Владислав Кирюхин
Кальман «Карамболина» из оперетты «Фиалка Монмартра» - все участники концерта
Филармония
29 мая
18:00
Цены
500-800 р.
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