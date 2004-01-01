Давайте создадим оперу!
Развлечение для молодежи
Развлечение для молодежи
Опера Бенджамина Бриттена, написанная им в 1949 году и задуманная как спектакль-игра в исполнении юных артистов и при непосредственном участии зрителей, пользуется большим успехом во всём мире.
«Давайте создадим оперу» – история о приключениях маленького трубочиста, разыгрываемая при непосредственном участии зрителей, получающих уникальную возможность не только воочию наблюдать за всеми этапами создания оперного спектакля, но и самим хором дружно исполнить несколько песен.
Музыкальное развлечение для молодежи «Давайте создадим оперу».
Музыка Б. Бриттена
Либретто Э. Крозье
Действующие лица и исполнители:
Инструментальный состав:
Надежда Ефремова – скрипка
Анжела Станишевская – скрипка
Марина Письменская – альт
Анастасия Кузубова – виолончель
Елена Тимофеева – фортепиано
Роман Рудометов – фортепиано
Виталий Кондаков – ударные инструменты
Хор Мурманской областной филармонии
Хормейстер – Тимофей Перминов, концертмейстер Елена Тимофеева
Режиссер-постановщик – Екатерина Ефремова
Дирижер-постановщик – Андрей Скороходов