Опера Бенджамина Бриттена, написанная им в 1949 году и задуманная как спектакль-игра в исполнении юных артистов и при непосредственном участии зрителей, пользуется большим успехом во всём мире.

«Давайте создадим оперу» – история о приключениях маленького трубочиста, разыгрываемая при непосредственном участии зрителей, получающих уникальную возможность не только воочию наблюдать за всеми этапами создания оперного спектакля, но и самим хором дружно исполнить несколько песен.



Музыкальное развлечение для молодежи «Давайте создадим оперу».

Музыка Б. Бриттена

Либретто Э. Крозье



Действующие лица и исполнители:

Черный Боб, грубый трубочист-мастер и Том-кучер – Семен Высочин (бас)

Клем, его сын и ассистент и Альфред-садовник – Иван Зайцев (тенор)

Сэм, маленький трубочист – Иван Дудецкий (дискант)

Мисс Бэготт, экономка – Екатерина Болтян (контральто)

Джульетта Брук – Виктория Кивековская (сопрано)

Грэйс Брук – Юлия Бородина (дискант)

Софи Брук – Ульяна Кокая (дискант)

Роуэн, няня – Людмила Лаврентьева (сопрано)

Джинни Кроум – Татьяна Андреева (дискант)

Тина Кроум – Анна Карпенко (дискант)

Кэтрин Кроум – Валерия Сецкая (сопрано)

Анна Кроум – Яна Попова (дискант)



Инструментальный состав:



Надежда Ефремова – скрипка

Анжела Станишевская – скрипка

Марина Письменская – альт

Анастасия Кузубова – виолончель

Елена Тимофеева – фортепиано

Роман Рудометов – фортепиано

Виталий Кондаков – ударные инструменты



Хор Мурманской областной филармонии

Хормейстер – Тимофей Перминов, концертмейстер Елена Тимофеева



Режиссер-постановщик – Екатерина Ефремова

Дирижер-постановщик – Андрей Скороходов