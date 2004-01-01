Давайте послушаем песни Белого моря!
Творческий вечер с Александром Софроновым
Творческий вечер с Александром Софроновым
Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на творческий вечер с Александром Софроновым - бардом, композитором, автором и исполнителем песен (г. Москва).
У гостей «Кировки» будет уникальная возможность познакомиться с его уникальным творчеством, которое пронизано глубоким эмоциональным содержанием и открывает новые грани музыкального искусства. Кроме того, Александр Софронов является автором песен к мультсериалу «Фиксики»! В своё время автор стал лауреатом Грушинского фестиваля.
На встрече любой желающий сможет задать вопросы Александру, узнать о его вдохновении и историях создания песен, а также насладиться живым исполнением музыки. Это отличная возможность окунуться в мир музыкального творчества и поделиться своими эмоциями с другими ценителями искусства.
Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-43-23
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