Давайте послушаем песни Белого моря!

Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на творческий вечер с Александром Софроновым - бардом, композитором, автором и исполнителем песен (г. Москва).

У гостей «Кировки» будет уникальная возможность познакомиться с его уникальным творчеством, которое пронизано глубоким эмоциональным содержанием и открывает новые грани музыкального искусства. Кроме того, Александр Софронов является автором песен к мультсериалу «Фиксики»! В своё время автор стал лауреатом Грушинского фестиваля.

На встрече любой желающий сможет задать вопросы Александру, узнать о его вдохновении и историях создания песен, а также насладиться живым исполнением музыки. Это отличная возможность окунуться в мир музыкального творчества и поделиться своими эмоциями с другими ценителями искусства.