Что такое счастье?
Концерт ансамбля «Легкие люди»
Концерт ансамбля «Легкие люди»
Катя ЕФРЕМОВА - читает и поет
Женя ПОПОВ - играет на скрипке
Катя ОХРАМИНСКАЯ - играет на виолончели
Петя МАКАРОВ - играет на фортепиано
Виталик КОНДАКОВ - играет на барабанах
В программе: стихи Михаила Яснова и хорошая музыка!
Поэт Михаил Яснов — человек-эпоха, солнечный поэт, подаривший детям и взрослым Чучело-Мяучело и множество прекрасных стихов и песен, книжек и мультфильмов.
Михаил Давидович - куратор множества поэтических и литературных фестивалей, составитель антологий современной детской поэзии, наставник и покровитель многих прекрасных молодых поэтов.
Прозвучит музыка П.Чайковского, К.Сен-Санса и др.композиторов 19 века, а также детские песни В.Шаинского, Г.Гладкова и С.Никитина.