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Что такое счастье?

Концерт ансамбля «Легкие люди»

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События: Концерты.

Катя ЕФРЕМОВА - читает и поет

Женя ПОПОВ - играет на скрипке

Катя ОХРАМИНСКАЯ - играет на виолончели

Петя МАКАРОВ - играет на фортепиано

Виталик КОНДАКОВ - играет на барабанах

В программе: стихи Михаила Яснова и хорошая музыка!

Поэт Михаил Яснов — человек-эпоха, солнечный поэт, подаривший детям и взрослым Чучело-Мяучело и множество прекрасных стихов и песен, книжек и мультфильмов.
Михаил Давидович - куратор множества поэтических и литературных фестивалей, составитель антологий современной детской поэзии, наставник и покровитель многих прекрасных молодых поэтов.

Прозвучит музыка П.Чайковского, К.Сен-Санса и др.композиторов 19 века, а также детские песни В.Шаинского, Г.Гладкова и С.Никитина.

Филармония
17 апреля
14:00
Цены

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