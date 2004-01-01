Что такое счастье?

Ограничения: 6+

Катя ЕФРЕМОВА - читает и поет

Женя ПОПОВ - играет на скрипке

Катя ОХРАМИНСКАЯ - играет на виолончели

Петя МАКАРОВ - играет на фортепиано

Виталик КОНДАКОВ - играет на барабанах

В программе: стихи Михаила Яснова и хорошая музыка!

Поэт Михаил Яснов — человек-эпоха, солнечный поэт, подаривший детям и взрослым Чучело-Мяучело и множество прекрасных стихов и песен, книжек и мультфильмов.

Михаил Давидович - куратор множества поэтических и литературных фестивалей, составитель антологий современной детской поэзии, наставник и покровитель многих прекрасных молодых поэтов.



Прозвучит музыка П.Чайковского, К.Сен-Санса и др.композиторов 19 века, а также детские песни В.Шаинского, Г.Гладкова и С.Никитина.