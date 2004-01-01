Чистая лирика

Программа концерта

Я цветок назвала (Ю. Мориц - Е. Ефремова)

Месяц в облаке зевнул (Ю. Мориц - Е. Ефремова)

Смелый рыбак (О. Седакова - Е. Ефремова)

Бай-бай-бай (русская народная песня)

Офелия (Ю. Мориц - Е. Ефремова)

Ночные строфы (Ю. Мориц - Е. Ефремова)

На бренность (М. Цветаева - Е. Ефремова)

Наклон (М. Цветаева - Е. Ефремова)

Соловей (Ю. Мориц - Е. Ефремова)

Почта сновидений (Ю. Мориц - Е. Ефремова)

Ангел (Ю. Мориц - Е. Ефремова)

Среда обитания (Ю. Мориц - Е. Ефремова)

Дни летят (Д. Хармс - Е. Ефремова)



Ансамбль «Струны Струны», в составе которого Екатерина Ефремова (гитара, вокал), Ирина Волокославская (кантеле) и Виталий Кондаков (ударные), только начинает свой творческий путь. Первый концерт нового коллектива состоялся 4 ноября 2021г. и очень понравился слушателям. Привлекает уникальное сочетание инструментов, их гармоничное звучание, искренность и эмоциональность исполнителей, способных, перефразируя Булата Окуджаву, на любовь ваше сердце настроить.

В репертуаре ансамбля в основном авторские композиции на стихи поэтов XX века.