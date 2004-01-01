Чистая лирика
Концерт ансамбля "Струны Струны"
Концерт ансамбля "Струны Струны"
Программа концерта
Я цветок назвала (Ю. Мориц - Е. Ефремова)
Месяц в облаке зевнул (Ю. Мориц - Е. Ефремова)
Смелый рыбак (О. Седакова - Е. Ефремова)
Бай-бай-бай (русская народная песня)
Офелия (Ю. Мориц - Е. Ефремова)
Ночные строфы (Ю. Мориц - Е. Ефремова)
На бренность (М. Цветаева - Е. Ефремова)
Наклон (М. Цветаева - Е. Ефремова)
Соловей (Ю. Мориц - Е. Ефремова)
Почта сновидений (Ю. Мориц - Е. Ефремова)
Ангел (Ю. Мориц - Е. Ефремова)
Среда обитания (Ю. Мориц - Е. Ефремова)
Дни летят (Д. Хармс - Е. Ефремова)
Ансамбль «Струны Струны», в составе которого Екатерина Ефремова (гитара, вокал), Ирина Волокославская (кантеле) и Виталий Кондаков (ударные), только начинает свой творческий путь. Первый концерт нового коллектива состоялся 4 ноября 2021г. и очень понравился слушателям. Привлекает уникальное сочетание инструментов, их гармоничное звучание, искренность и эмоциональность исполнителей, способных, перефразируя Булата Окуджаву, на любовь ваше сердце настроить.
В репертуаре ансамбля в основном авторские композиции на стихи поэтов XX века.