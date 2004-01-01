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Cherchez la femme

Концерт ансамбля «Серенада»

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События: Концерты.

Программа концерта:

  • Сен-Санс К. Серенада
  • Мазини Ф. Попурри на темы из оперы Гуно «Фауст»
  • Бизе Ж.. Антракт из 4 действия оперы «Кармен»
  • Бизе Ж.. Хабанера из оперы «Кармен»
  • Бизе Ж.. Антракт из 3 действия оперы «Кармен»
  • Сегидилья из оперы «Кармен»
  • Диенс Р. Небесное танго
  • Дебюсси К. «Девушка с волосами цвета льна»
  • Дебюсси К. «Лунный свет»
  • Пуленк Ф. «Дороги любви»
  • Жиро И. Под небом Парижа
  • Сати Э. Гносиена №1
  • Сати Э. Гимнопедия № 1
  • Тьерсон Ян Музыка из кинофильма «Амели»

Ансамбль «Серенада»

Андрей Скороходов – гитара
Марина Письменская – альт
Екатерина Усатенко – флейта
Лилия Мифтахова – меццо-сопрано

Ведущий - Денис Дмитриев

Филармония
26 февраля
18:00

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