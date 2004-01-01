Cherchez la femme

Программа концерта:
- Сен-Санс К. Серенада
- Мазини Ф. Попурри на темы из оперы Гуно «Фауст»
- Бизе Ж.. Антракт из 4 действия оперы «Кармен»
- Бизе Ж.. Хабанера из оперы «Кармен»
- Бизе Ж.. Антракт из 3 действия оперы «Кармен»
- Сегидилья из оперы «Кармен»
- Диенс Р. Небесное танго
- Дебюсси К. «Девушка с волосами цвета льна»
- Дебюсси К. «Лунный свет»
- Пуленк Ф. «Дороги любви»
- Жиро И. Под небом Парижа
- Сати Э. Гносиена №1
- Сати Э. Гимнопедия № 1
- Тьерсон Ян Музыка из кинофильма «Амели»
Ансамбль «Серенада»
Андрей Скороходов – гитара
Марина Письменская – альт
Екатерина Усатенко – флейта
Лилия Мифтахова – меццо-сопрано
Ведущий - Денис Дмитриев