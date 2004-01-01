Рассказы Антона Павловича Чехова и Надежды Александровны Тэффи известны нам с самых ранних лет. Это настоящие жемчужины русской классической литературы. Их герои смешны и остроумны, печальны и трагичны, задумчивы и мечтательны… Сначала мы изучаем их в школе, потом встречаем во взрослой жизни!



И вот мы подумали… А что будет, если двухмерные книжные страницы вдруг воплотятся в трехмерной театральной постановке? Что, если показать вам, дорогие зрители, наш театральный взгляд на «смех и слезы Серебряного века»?



Прямо к вам в зрительный зал из-за гримировальных столиков, примерив парики и наклеив усы и бороды, шагнут герои рассказов Чехова и Тэффи… Антоши Чехонте-Тэффи… ЧЕХОНТЭФФИ!