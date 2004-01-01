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Captown

Концерт казахстанского коллектива рэп-исполнителей 

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События: Концерты.

CAPTOWN – молодая кровь современного рэпа. Трое популярных казахских МС – Qantarskii bluez, Zaton и Forygunz – сначала прославились на родине видеороликами, в которых зачитывали еще не вышедшие треки, а потом рванули в Россию, где и стали записывать свои хиты, благодаря которым о группе узнала новая аудитория.
CAPTOWN не желают причислять себя к новой школе, они предпочитают существовать на стыке поколений – где новый звук встречает старую рэпэтику, когда важно «за каждую строчку, сказанную в треке, вывозить в жизни».

Время проведения:

18:00-19:00 Meet&Greet Фотосессия с артистами с возможностью получения автографа
19:00 Запуск гостей
20:00 Начало концерта
22:00 Окончание концерта

ZALL CLUB & concert hall
17 декабря
19:00
Цены

1600-3000р.

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