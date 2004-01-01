CAPTOWN – молодая кровь современного рэпа. Трое популярных казахских МС – Qantarskii bluez, Zaton и Forygunz – сначала прославились на родине видеороликами, в которых зачитывали еще не вышедшие треки, а потом рванули в Россию, где и стали записывать свои хиты, благодаря которым о группе узнала новая аудитория.

CAPTOWN не желают причислять себя к новой школе, они предпочитают существовать на стыке поколений – где новый звук встречает старую рэпэтику, когда важно «за каждую строчку, сказанную в треке, вывозить в жизни».

Время проведения:

18:00-19:00 Meet&Greet Фотосессия с артистами с возможностью получения автографа

19:00 Запуск гостей

20:00 Начало концерта

22:00 Окончание концерта