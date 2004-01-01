Буря и храм. Германия и Франция

Программа первого отделения:

• В. Любек. Прелюдия d-moll;

• И.С. Бах. Хоральные прелюдии Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ, Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter auf Erden из цикла «Шублеровские хоралы»;

• С. Шайдт. Бергамаска;

• Ю. Ройбке. Соната на 94 псалм.



Программа второго отделения:

• Н. де Гриньи. Pange lingua;

• Л. Дж. А. Лефебюр-Вели. «Пасторальные сцены»;

• А. Гильман. Офферторий на тему O Filii;

• Л. Вьерн. «Вечерняя звезда». «Вестминстерские колокола».



Анастасия Игошина – одна из самых молодых концертирующих органистов мира.

Концерты Анастасии с успехом проходят в России, а также в Австрии, Германии, Бельгии, Норвегии, Польше, Словакии, Армении, Македонии и других странах.

Её записи транслировались на радио «Organroxx» (Бельгия). Также она выступала в прямом эфире на Radio Maria (Австрия, Германия, Венгрия) и телеканале ORF (Австрия, Германия).

В данный момент она является главным органистом церкви Святого Лаврентия монастыря ордена Святой Елизаветы (Грац, Австрия).



Анастасия – лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов. Участник Международного благотворительного фестиваля Владимира Спивакова "Москва встречает друзей" (2011), а также фестиваля "Deutsch-Russische Freundschaft", концерты в рамках которого проводились в ряде немецких городов. А также фестивалей «Paskefest in Bergen», «Gulatingets Paskefestival», «Bergen orgelsommer» (Норвегия) и «Orgelfrühling Steiermark» (Австрия) и др. Награждена благодарственной грамотой мэрии города Галле\Halle (Saale), Германия.

Родилась в 1999 году в г. Санкт-Петербурге. Обучалась в Центральной Музыкальной Школе при Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского (колледж). Поступила в Московскую Государственную Консерваторию им. П. И. Чайковского по классу органа в возрасте 15 лет (проф. А. А. Паршин, проф. Л. Б. Шишханова). К 22 годам она закончила как Московскую консерваторию, так и магистратуру Университета музыки и исполнительских искусств г. Грац, Австрия, под руководством профессора Г. Роста.