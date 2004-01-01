Новая программа "Будем Живы" — это, прежде всего, честный, открытый и трогательный диалог двух сильных артистов, основанный на стихотворениях Юлии Мамочевой.

Они рассказывают нам и друг другу о том, как справляться с жизненными трудностями и заботами, как находить поддержку в окружающих, как сохранять веру в тяжелые времена.

Эта поэтическая программа мотивирует и оказывает настоящий терапевтический эффект! Вы узнаете в этих стихах себя, собственные ситуации из жизни и поймете, как иногда сложные проблемы могут решаться простыми движениями.

Прозвучат уже полюбившиеся публике тексты, набравшие сотни тысяч просмотров в Сети, а также стихи Мамочевой из её спектаклей во МХАТе и совсем новые, ещё не исполнявшиеся со сцены произведения. Сопроводит живое слово прекрасная музыка современных композиторов, в том числе — московского музыканта Марины Гутеневой.

Свет, глубину, спокойствие и воодушевление вы гарантированно приобретёте в этот вечер.

Юлия Мамочева - популярнейшая поэтесса, лауреат Бунинской премии, участвовала в 2 поэтических спектаклях на сцене МХАТа в рамках проекта "Сезон стихов". Её Творчество называют поэзией света и силы.

Господин Литвинович - талантливейший чтец, который популяризирует современных поэтов. Его талант заключается именно в прочтении стихов — каждый из которых раскрыт, прожит и осознан чтецом. Именно такой подход позволяет сотворить настоящее чудо - коснуться души слушателя.