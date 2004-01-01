Панк-рок мюзикл «Бременские музыканты» — это театрализованный концерт, в исполнении учеников (возраст участников от 6 до 14 лет) и преподавателей Школы укулеле и гитары «Music Family» (Мурманск).

Действие основано на знакомой всем с детства сказки братьев Гримм, романтической истории о музыкантах из города Бремен и адаптировано к современной подростковой и юношеской культуре. В постановке прозвучат хиты российской рок-группы «Король и Шут», а так же песни из мультфильма «Бременские музыканты» (1969 г.) в рок-аранжировках. Слушателей ждет живой звук.

Продолжительность — 50 минут.



Автор проекта и аранжировок — Александр Чежин.

Руководитель Школы укулеле и гитары «Music Family» — Анастасия Чежина.