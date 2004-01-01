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Бременские музыканты

Театрализованный концерт, панк-рок мюзикл в исполнении учеников и преподавателей Школы укулеле и гитары «Music Family»

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События: Концерты.

Панк-рок мюзикл «Бременские музыканты» — это театрализованный концерт, в исполнении учеников (возраст участников от 6 до 14 лет) и преподавателей Школы укулеле и гитары «Music Family» (Мурманск). 

Действие основано на знакомой всем с детства сказки братьев Гримм, романтической истории о музыкантах из города Бремен и адаптировано к современной подростковой и юношеской культуре. В постановке прозвучат хиты российской рок-группы «Король и Шут», а так же песни из мультфильма «Бременские музыканты» (1969 г.) в рок-аранжировках. Слушателей ждет живой звук.

Продолжительность — 50 минут.

Автор проекта и аранжировок — Александр Чежин.
Руководитель Школы укулеле и гитары «Music Family» — Анастасия Чежина.

Театр кукол
17 мая
19:00
Цены

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