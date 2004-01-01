Опера Королевский бутерброд

Король раскапризничался. Он не хочет больше есть по утрам овсяную кашу, и даже мармелад он отвергает. Что же делать? Ведь по старинной английской традиции он должен завтракать именно так! Восстановить в королевстве порядок и спокойствие смогла только королевская корова, предложив вкуснейший бутерброд со свежим сливочным маслом. Очаровательная английская сказка в пересказе Самуила Маршака и в музыкальном воплощении Георгия Портнова пленяет самых юных слушателей комизмом и обаянием персонажей. Особенной любовью детей пользуется главная героиня спектакля — Королевская Корова. Спектакль исполняется в камерном пространстве, позволяя маленьким зрителям включиться в театральную игру, предложенную авторами и артистами.