Опера Дюймовочка

Опера Ефрема Подгайца «Дюймовочка» является одним из самых любимых зрителями спектаклей репертуара Детского музыкального театра имени Наталии Сац. Почему так произошло? Потому что в этой постановке сошлось сразу несколько обстоятельств, и первое – это сюжет Андерсена про девочку, у которой была невероятная особенность, отличающая ее, кстати, от огромного большинства сказочных принцесс: эта крошечная девочка верила себе. Да, она очень хотела найти дом и любящих ее людей, но намного больше она не хотела быть рядом с теми, кто был ей не по душе. Не революционерка, не бунтарка, напротив, милая тихоня Дюймовочка тем не менее сумела найти свое счастье – рядом с тем, кто был ей мил. Ее история – пример того, как, что бы ни было вокруг, надо слушать себя и искать то место, где тебе хорошо. Пусть не сразу, но оно найдется.

Вторым счастливым обстоятельством многолетнего огромного успеха «Дюймовочки» стала музыка Ефрема Подгайца, мелодичная, запоминающаяся, чарующая. И третьим безусловным козырем этой постановки стала режиссура Валерия Меркулова, высоко-профессиональная, точная, раскрывающая все смыслы и нюансы этой прекрасной истории.

Спектакль удостоен 1-й премии и Гран-при на II Московском фес­тивале детских спектаклей и шоу-про­грамм для детей 2001 года.