Бал во время чумы

Мрак и мистика, философия и символизм отличают творчество Э.А.По и, в частности, рассказ " Маска Красной смерти ".

Страшная болезнь опустошает страну. Принц с придворными, бросив своих поданных на произвол судьбы, скрываются от красной чумы в укреплённом замке, предаваясь безумному веселью и разгулу. Но для Смерти нет преград. Она неизбежна.



Неподражаемый стиль повествования Эдгара По, яркие образы Тайны, Смерти, Перевоплощения и Ужаса переплетаются с музыкой С.Прокофьева, А.Шнитке, О.Мессиана, Н.Кошкина, Евг.Баева, создавая непередаваемую атмосферу безумия и страха.



31 октября считается единственным днём в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. И когда, как не в этот день, говорить о хрупкости человеческой жизни, неизбежности смерти и выборе, который стоит перед каждым человеком: как прожить эту жизнь...

Исполнители:

Татьяна СМИРНОВА - ведущая

Андрей СКОРОХОДОВ - гитара

Елена САФОНОВА - скрипка

Мария МАКАРОВА - фортепиано

Екатерина УСАТЕНКО - флейта