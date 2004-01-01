Бах и наследие кельтов

I отделение

И.С.Бах. Прелюдия и фуга До мажор BWV 545

И.С.Бах. Хоральная прелюдия «Ныне приди, Спаситель язычников» BWV 659

И.С.Бах. Прелюдия Соль мажор BWV 568

Старинная ирландская мелодия «Милый Ирландец» (лоу вистл, орган)

И.С.Бах. Токката и фуга ре минор BWV 565

Джеффри О’Коннор-Моррис. Кельтская мелодия

Традиционная ирландская мелодия «The foggy dew» («Туманная роса») вистл, голос,орган)

Хилли Уиллан. 2 прелюдии на темы «St.Columba», «Richmond» из цикла «10 прелюдий-гимнов»



II отделение

Джеймс Хорнер. Саундтрек из к/ф «Храброе сердце» (вистл, орган)

Чарльз Вильерс Стэнфорд. Прелюдия №6 ор.105

Говард Шор. Саундтрек их к/ф «Властелин колец» (вистл, орган)

Рамин Джавади. Саундтрек из т/с «Игра престолов»

Джеймс Хорнер. Саундтрек из к/ф «Титаник» (вистл, орган)

Кавер на песню «Elan» группы Nightwish (вистл, орган)

Ханс-Андре Штамм. «Бах в Ирландии»

Джереми Соул. Саундтрек из «Skyrim» (вистл, орган)

Ханс-Андре Штамм. Рондо в кельтском стиле



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Вистл – духовой музыкальный инструмент, изобретенный в середине XIX века английским фермером Робертом Кларком. Основой для него послужил новый материал – лужёная жесть (англ. — tin plate). Роберту первому пришло в голову использовать этот материал для изготовления музыкальных инструментов и сделать жестяную флейту. Так Великобритания подарила миру новый музыкальный инструмент – вистл.

Оказавшись в Ирландии, вистл стал непременным атрибутом ирландской народной музыки. Сегодня вистл очень часто используется композиторами для создания атмосферы средневековья в кино и видеоиграх.



Кристина Ротаева

(орган, клавесин, вистл)



С отличием окончила Владимирское музыкальное училище по специальности «фортепиано».

В 2009 году завершила свое обучение в Нижегородской Государственной Консерватории им. М.И.Глинки по специальностям «фортепиано» и «орган» (класс доцента Зарецкого Д.Ф. ,Куриловой Е.И.профессора Скульской З.А.).

Принимала участие в мастер-классах профессоров России, Германии и Финляндии. Выступала в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Архангельске, Москве, Кирове, Калининграде, Ливадии, а также в городах Германии и Швейцарии.

Лауреат II премии на 2-ом Международном конкурсе органистов им. В. Кикты (Архангельск, ноябрь 2006).На Международном открытом фестивале-конкурсе органной музыки «Гатчина-Санкт-Петербург» (апрель 2007г.) и Открытом Московском фестивале им. Бидлоо (июнь 2007г.) получила звание лауреата III премии. Специальный приз «Надежда Отечества» на V Международном Конкурсе органистов им. М.Таривердиева (сентябрь 2007г.). Финалист IX Международного конкурса органистов Марчелло Галанти (2008г.).