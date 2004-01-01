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Ave, Maria

Юлия Иконникова (орган) и Алексей Балашов (гобой) Москва

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Программа концерта

1 отделение

  • И.С.Бах Токката и фуга ре-минор ( дорийская)
  • И.С.Бах - Ш.Гуно "Ave Maria"
  • П.Масканьи "Ave Maria"
  • Ф.Шуберт "Ave Maria" ( переложения для гобоя и органа)
  • А.Вивальди Концерт "La Stravaganza" в 3-х частях, op.4, n.1 ( переложение для органа)
  • К.Ф.Э.Бах Гобойная соната

2 отделение

  • Ш.М.Видор Симфония n.6 для органа, 1-ая часть Allegro
  • И.Юсупова "Ave Maria"
  • А.Пьяццолла "Ave Maria"
  • В.Вавилов "Ave Maria" ( переложения для гобоя и органа)
  • Л.Вьерн Скерцо из Симфонии n.2 для органа
  • А.Паскулли Фантазия "Воспоминание о Неаполе"


Юлия Иконникова. С отличием окончила Московскую государственную консерваторию по классам «фортепиано» и «орган». Юлия Иконникова прошла стажировку у выдающихся органистов Европы и Америки: Л.Рогга, Ж.Гийю, О.Портана, Г.Роста, Х.Майстера, В.Церера, Д.Кристи и др.
Является дипломантом международных конкурсов, а также обладателем специального приза «Радио России» на международном конкурсе органистов им. М.Таривердиева. Также органистка занимается просветительской деятельностью – выступает с концертами-лекциями, посвящёнными композиторам различных национальных школ и стилям органной музыки.

Алексей Балашов окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского в 2008 г. (класс гобоя профессора А.Ю. Уткина). Участвовал в мастер-классах таких выдающихся гобоистов современности, как Франсуа Лелё (Франция), Кристиан Шмитт (Германия), Алексей Огринчук (Россия-Голландия), Барт Шниман (Голландия), Марк Финк (США), Марсель Понсель (Франция), Паоло Грацци (Италия) и многих других. Артист выступал с сольными программами на радиостанциях «Орфей» и «Еврорадио». Алексей Балашов играет на немецком гобое фирмы «Людвиг Франк» (Берлин).

Филармония
18 сентября
18:00
Цены

400-500 руб.

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