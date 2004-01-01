Ave, Maria
Юлия Иконникова (орган) и Алексей Балашов (гобой) Москва
Юлия Иконникова (орган) и Алексей Балашов (гобой) Москва
1 отделение
2 отделение
Юлия Иконникова. С отличием окончила Московскую государственную консерваторию по классам «фортепиано» и «орган». Юлия Иконникова прошла стажировку у выдающихся органистов Европы и Америки: Л.Рогга, Ж.Гийю, О.Портана, Г.Роста, Х.Майстера, В.Церера, Д.Кристи и др.
Является дипломантом международных конкурсов, а также обладателем специального приза «Радио России» на международном конкурсе органистов им. М.Таривердиева. Также органистка занимается просветительской деятельностью – выступает с концертами-лекциями, посвящёнными композиторам различных национальных школ и стилям органной музыки.
Алексей Балашов окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского в 2008 г. (класс гобоя профессора А.Ю. Уткина). Участвовал в мастер-классах таких выдающихся гобоистов современности, как Франсуа Лелё (Франция), Кристиан Шмитт (Германия), Алексей Огринчук (Россия-Голландия), Барт Шниман (Голландия), Марк Финк (США), Марсель Понсель (Франция), Паоло Грацци (Италия) и многих других. Артист выступал с сольными программами на радиостанциях «Орфей» и «Еврорадио». Алексей Балашов играет на немецком гобое фирмы «Людвиг Франк» (Берлин).
400-500 руб.