Ограничения: 12+

Программа концерта

1 отделение

И.С.Бах Токката и фуга ре-минор ( дорийская)

И.С.Бах - Ш.Гуно "Ave Maria"

П.Масканьи "Ave Maria"

Ф.Шуберт "Ave Maria" ( переложения для гобоя и органа)

А.Вивальди Концерт "La Stravaganza" в 3-х частях, op.4, n.1 ( переложение для органа)

К.Ф.Э.Бах Гобойная соната

2 отделение

Ш.М.Видор Симфония n.6 для органа, 1-ая часть Allegro

И.Юсупова "Ave Maria"

А.Пьяццолла "Ave Maria"

В.Вавилов "Ave Maria" ( переложения для гобоя и органа)

Л.Вьерн Скерцо из Симфонии n.2 для органа

А.Паскулли Фантазия "Воспоминание о Неаполе"



Юлия Иконникова. С отличием окончила Московскую государственную консерваторию по классам «фортепиано» и «орган». Юлия Иконникова прошла стажировку у выдающихся органистов Европы и Америки: Л.Рогга, Ж.Гийю, О.Портана, Г.Роста, Х.Майстера, В.Церера, Д.Кристи и др.

Является дипломантом международных конкурсов, а также обладателем специального приза «Радио России» на международном конкурсе органистов им. М.Таривердиева. Также органистка занимается просветительской деятельностью – выступает с концертами-лекциями, посвящёнными композиторам различных национальных школ и стилям органной музыки.



Алексей Балашов окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского в 2008 г. (класс гобоя профессора А.Ю. Уткина). Участвовал в мастер-классах таких выдающихся гобоистов современности, как Франсуа Лелё (Франция), Кристиан Шмитт (Германия), Алексей Огринчук (Россия-Голландия), Барт Шниман (Голландия), Марк Финк (США), Марсель Понсель (Франция), Паоло Грацци (Италия) и многих других. Артист выступал с сольными программами на радиостанциях «Орфей» и «Еврорадио». Алексей Балашов играет на немецком гобое фирмы «Людвиг Франк» (Берлин).