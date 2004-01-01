162593

Артур Клочков

Сольный концерт А.Клочкова (скрипка). Партия фортепиано - М.Козырев.

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

Программа:

Ж.М. Леклер Соната для скрипки и ф-но №3 ор.9

Ж. Массне Размышление из оперы «Таис»

К. Дебюсси Соната для скрипки и фортепиано соль минор

И. Фролов Романс

К. Сен-Санс - Э. Изаи «Этюд в форме вальса»

Г. Венявский «Легенда»

М. Равель «Цыганка»

Артур Клочков
скрипка
Артур окончил Мурманский колледж искусств. Во время учебы стал лауреатом I степени Всероссийского конкурса исполнителей на струнно-смычковых инструментах (2015). Студент Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. Артур – артист Мурманского филармонического оркестра (1-е скрипки), выступает в составе ансамбля "MozArt", других коллективов.
Это второй сольный концерт Артура в нынешнем музыкальном сезоне с концертмейстером - преподавателем Мурманского колледжа искусств Михаилом Козыревым.

Филармония
30 марта
18:00
Цены

Купить электронный билет

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?