Программа:



Ж.М. Леклер Соната для скрипки и ф-но №3 ор.9



Ж. Массне Размышление из оперы «Таис»



К. Дебюсси Соната для скрипки и фортепиано соль минор



И. Фролов Романс



К. Сен-Санс - Э. Изаи «Этюд в форме вальса»



Г. Венявский «Легенда»



М. Равель «Цыганка»



Артур Клочков

скрипка

Артур окончил Мурманский колледж искусств. Во время учебы стал лауреатом I степени Всероссийского конкурса исполнителей на струнно-смычковых инструментах (2015). Студент Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. Артур – артист Мурманского филармонического оркестра (1-е скрипки), выступает в составе ансамбля "MozArt", других коллективов.

Это второй сольный концерт Артура в нынешнем музыкальном сезоне с концертмейстером - преподавателем Мурманского колледжа искусств Михаилом Козыревым.