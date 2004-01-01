Артур Клочков
Сольный концерт А.Клочкова (скрипка). Партия фортепиано - М.Козырев.
Сольный концерт А.Клочкова (скрипка). Партия фортепиано - М.Козырев.
Программа:
Ж.М. Леклер Соната для скрипки и ф-но №3 ор.9
Ж. Массне Размышление из оперы «Таис»
К. Дебюсси Соната для скрипки и фортепиано соль минор
И. Фролов Романс
К. Сен-Санс - Э. Изаи «Этюд в форме вальса»
Г. Венявский «Легенда»
М. Равель «Цыганка»
Артур Клочков
скрипка
Артур окончил Мурманский колледж искусств. Во время учебы стал лауреатом I степени Всероссийского конкурса исполнителей на струнно-смычковых инструментах (2015). Студент Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. Артур – артист Мурманского филармонического оркестра (1-е скрипки), выступает в составе ансамбля "MozArt", других коллективов.
Это второй сольный концерт Артура в нынешнем музыкальном сезоне с концертмейстером - преподавателем Мурманского колледжа искусств Михаилом Козыревым.