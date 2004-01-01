Арсен Мукенди и My Baby Blues Band

ПРОГРАММА

Stevie Wonder - "Superstition", "Master blaster", "I just called to say I love you", " I wish Overjoyed","Isn't she lovely"

Gary Moore - "Still got the blues"

James Brown - "Papas got the bread new bag", "Diggin on", "It’s a mans world", "I feel good", "Sex machine"

Ben E King - "Stand by me"

Marvin Gaye - "Let’s get it on"

Ben l'Oncle soul - "Soul man", "Seven nation army"

Sam Cooke - "A change gonna come"

Otis Redding - "Try a Little tendeness"

Hozier - "Take to church"

В. Сюткин - " Я - то что надо"

A-ha -"Take on me"

Арсен Мукенди родился во франкоязычном Конго, но уже с 2011 года живет в России. Получив здесь образование, он вскоре раскрылся для всех как артист. Лауреат многочисленных фестивалей и обладатель специальных наград за исполнительское мастерство. По мнению многочисленных критиков, является одним из самых талантливых молодых вокалистов на российской сцене, а также непревзойденным шоуменом, слушая которого невозможно усидеть на месте.

В 2015 году певец стал участником шоу «Х-фактор. Главная сцена». На отборочном туре Арсен Мукенди спел вместе с Григорием Лепсом, а в свою команду талантливого африканца взял Максим Фадеев. В ходе проекта он демонстрировал блестящий вокал и уверенность на сцене. Арсена Мукенди на проекте «Главная сцена» интернет-аудитория выбрала победителем. В 2019 году исполнитель стал участником вокального шоу «Голос 8 сезон» на Первом канале. На Слепом прослушивании Арсен исполнил песню Стиви Уандера Superstition, которая покорила сердца слушателей. Затем он стал одним из финалистов конкурса.

Любимые жанры Арсена - соул, фанк, блюз и рок-н-ролл. Как его кумир Стиви Уандер, Мукенди стремится к тому, чтобы публика в зале не только слушала его голос, но и танцевала вместе с ним.