Основой концертных программ тура стали редко исполняемые и незаслуженно забытые композиции всех периодов, что позволяет совершить настоящий экскурс в историю группы и еще полнее познакомиться с творческим багажом легендарного коллектива.

Для максимально полного "погружения" и создания непередаваемой атмосферы "живого" концерта, впервые за много лет все концерты тура проходят строго на клубных площадках, без "сидячих" залов.

Только полный контакт между музыкантами и зрителями, только настоящий рок!

Сцены клубов будут оформлены в лучших традициях жанра с использованием специально разработанных для этого тура конструкций.

Не пропускайте концерты этого невероятного "камерного" тура, ведь второго шанса увидеть и услышать что-то подобное, скорее всего, уже не представится.

Прикоснитесь к истории!