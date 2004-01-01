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АРИЯ

Группа АРИЯ в специальном клубном туре с уникальной программой "ЭТО РОК"!

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События: Концерты.

Основой концертных программ тура стали редко исполняемые и незаслуженно забытые композиции всех периодов, что позволяет совершить настоящий экскурс в историю группы и еще полнее познакомиться с творческим багажом легендарного коллектива.
Для максимально полного "погружения" и создания непередаваемой атмосферы "живого" концерта, впервые за много лет все концерты тура проходят строго на клубных площадках, без "сидячих" залов.
Только полный контакт между музыкантами и зрителями, только настоящий рок!
Сцены клубов будут оформлены в лучших традициях жанра с использованием специально разработанных для этого тура конструкций.

Не пропускайте концерты этого невероятного "камерного" тура, ведь второго шанса увидеть и услышать что-то подобное, скорее всего, уже не представится.
Прикоснитесь к истории!

ZALL CLUB & concert hall
16 октября
20:00
Цены

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