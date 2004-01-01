Жанр: Драма в одном действии

Автор: Э. Петрова, Ф. Виноградов

Спектакль «Ариадна» Русского Театра в Белграде основан на истории жизни и воспоминаниях Ариадны Сергеевны Эфрон, дочери великой русской

поэтессы Марины Цветаевой. В постановке речь идет об опыте эмиграции в период с 1922 по 1937 года и возвращения на Родину. Как говорила сама

Цветаева об Ариадне: «были мы - помни об этом в будущем, верно, лихом! Я - твоим первым поэтом, ты - моим лучшим стихом». В работе над спектаклем

за основу была взята книга Елены Коркиной „Ариадна Эфрон: рассказанная жизнь“. Публика имеет возможность познакомиться с трагической судьбой

этой женщины, в которой отразилась целая эпоха.

Спектакль „Ариадна“ создан при поддержке Фонда Наследия Русского Зарубежья и Русского Дома в Белграде. Премьера спектакля прошла 19

апреля 2023 г.

Драматургия: Ф. Виноградов

Видео: Алексей Сухов

Свет: Андрей Еленин

Исполняют: Евгения Ешкина-Ковачевич, Даниэл Ковачевич

Режиссер спектакля - Филипп Виноградов, в 2012 году закончил московский театральный институт ГИТИС, курс

Д.Крымова и Е. Каменьковича. Поставил ряд спектаклей в Москве и Петербурге, участник различных режиссерских лабораторий.

Так же работал как художник-постановщик в московских театрах: “Мастерская П.Фоменко”, “Современник”, “Театр им. Н.И.Сац”, Лауреат

национальной театральной премии “Золотая Маска”.