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Аргентинское шоу

"Los Potros Malambo" (Аргентина)

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События: Концерты.

Обжигающие ритмы, завораживающий бой барабанов, впечатляющая сценография – все это  захватывающее шоу Los Potros Malambo( Аргентина).

Маламбо – уникальный вид танго, исполняемый исключительно мужчинами. Это танец, которым аргентинцы вот уже пять веков демонстрируют зрителям свою доблесть и силу. Подобно тореадорам в Испании, ведущие танцовщики маламбо пользуются в Аргентине горячим признанием, чтобы стать лучшим – необходим длительный упорный труд.

В 1988 году знаменитые хореографы, братья Хавьер и Исаак Гарделья, собрали «лучших из лучших» в своем шоу Los Potros Malambo, прославив аргентинский танец маламбо на весь мир. В тур по городам РФ  "Los Potros Malambo" покажут свое новое шоу – "Pura Sangre"(«Чистая кровь»).

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