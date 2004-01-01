Аргентинское шоу

Обжигающие ритмы, завораживающий бой барабанов, впечатляющая сценография – все это захватывающее шоу Los Potros Malambo( Аргентина).

Маламбо – уникальный вид танго, исполняемый исключительно мужчинами. Это танец, которым аргентинцы вот уже пять веков демонстрируют зрителям свою доблесть и силу. Подобно тореадорам в Испании, ведущие танцовщики маламбо пользуются в Аргентине горячим признанием, чтобы стать лучшим – необходим длительный упорный труд.

В 1988 году знаменитые хореографы, братья Хавьер и Исаак Гарделья, собрали «лучших из лучших» в своем шоу Los Potros Malambo, прославив аргентинский танец маламбо на весь мир. В тур по городам РФ "Los Potros Malambo" покажут свое новое шоу – "Pura Sangre"(«Чистая кровь»).