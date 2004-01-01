Современная поэтесса и чтец, покорившая просторы социальных сетей своим бархатным голосом, эмоциональной подачей, и, безусловно, красотой. Удивительная атмосфера поэзии, любви, романтики, проникающая в сердце каждого слушателя.«Нет ничего прекраснее встречи со своим зрителем. Я вновь возвращаюсь к своему слушателю. Поэтический вечер — особенное мероприятие, после которого чувствуешь себя более чистым, светлым и одухотворенным, что особенно ценно и актуально сегодня, на фоне огромного количества грязи и пошлости. Мои дорогие, с нетерпением жду каждого из вас». Анна Егоян.