Самородок из Бишкека, покоривший в свои 17 лет Tik-Tok и с дебютным синглом «Улетаю прочь» ворвался во все музыкальные чарты не только России, СНГ, но и всего мира, а после, закрепил успех: «Эта любовь» возглавил все чарты Юго-Восточной Азии, Европы, СНГ, сделав Амирчика кумиром Азии и первым русскоговорящим артистом. Так сингл «Эта любовь» был выпущен на 6 языках.



В 2023 году забрал музыкальные награды всех музыкальных каналов России.

Историческим событием в карьере Амирчика стал релиз легендарной песни «Розовый вечер» Юрия Шатунова, которую знают теперь и новое поколение от 2-х лет!



2024 год Амирхан открывает гастрольным туром по России и большими творческими планами.