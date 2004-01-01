Алиса в Стране Чудес

Режиссер-постановщик: Светлана Озерская

Художник-постановщик: Андрей Запорожский

Саунд-дизайнер: Даниил Коронкевич

Хореограф: Светлана Вакуленко

Художник по свету: Ксения Козлова

Видео и анимация: Елизавета Хломова

Вы знакомы с Чеширским Котом? С тем самым, который всегда улыбается. Вы когда-нибудь пили чай в безумной компании? Играли в крокет с самой Королевой? А знаете, куда ведет кроличья нора? Нет? Нет. Тогда вперед, за Белым Кроликом! И не забудьте приготовиться к чудесам! Хотя к этому приготовиться невозможно… А проводником в Чудесной Стране будет сам автор – Льюис Кэрролл. С этим чудаком и мудрецом, конечно, знакомы все, кто читал книжки про Алису в Стране чудес и в Зазеркалье.

Льюис Кэрролл, он же Доктор Доджсон, лечил людей не от насморка и не от ветрянки, он лечил их от скуки, избавлял от лишнего здравого смысла, делал прививки веры в невозможное, устраивал для детей чаепития и рассказывал им странные истории.

Об этом мы и хотим вам рассказать. А помогут нам волшебные приемы театра кукол: черный кабинет, где так легко спрятать любой предмет; видеопроекция, рисующая любые декорации и конечно волшебные руки актёров, способные создать персонажей из любого материала.