Заслуженный артист России Алексей Глызин ничуть не изменился со времени его работы в «Веселых ребятах», — всё такой же энергичный и жизнерадостный. Неповторимый тембр голоса певца, хорошо знакомый по песням «Зимний сад», «Ты не ангел», «То ли воля, то ли неволя» и «Поздний вечер в Сорренто», легко узнаваем. Уникальный тенор Алексея определяют с первых нот в любом уголке России. Голос — его инструмент, с помощью которого артист способен сделать любую композицию хитом.