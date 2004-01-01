Алексей Архиповский - желанный гость на самых престижных концертных площадках мира. Ему аплодировали президенты и королевские особы, его выступления принимаются зрителями с восторгом, где бы он не играл – в церковном соборе, на стадионе или камерном концертном зале. Виртуоз попал в российскую книгу рекордов в номинации «Лучший в мире балалаечник».

Сам, Алексей считает свой треугольный инструмент кладезем тайн и загадок, подобным загадочной пирамиде Хеопса. Он не устает их разгадывать, а значит – удивлять свою благодарную публику новыми находками и открытиями. «Я не считаю себя балалаечником в общепринятом смысле… И к балалайке я отношусь не как к русскому народному инструменту, а как к инструменту, на котором можно делать все что угодно», – признается исполнитель. Его нередко сравнивают с Паганини или Хендриксом – музыкантами, которые перевернули сознание слушателей, заставив по-новому взглянуть на возможности скрипки и гитары. Архиповский также создал другой стиль игры на балалайке, совмещая аутентичные, гитарные и свои оригинальные приемы извлечения звука с революционным новшеством – «электрификацией» инструмента.