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АЛЕКО

Фестиваль "Музыкальное приношение", посвященный 150-летию со дня рождения С.Рахманинова

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События: Концерты.

Одноактная опера Сергея Васильевича Рахманинова на либретто В.И.Немировича-Данченко, основанное на поэме А.С.Пушкина «Цыганы».

Действующие лица:
АЛЕКО (баритон) – Михаил Атаманович
ЗЕМФИРА (сопрано) – Ксения Мусланова
молодой ЦЫГАН (тенор) – Александр Чернов
СТАРИК, отец Земфиры (бас) – Семен Высочин
СТАРАЯ ЦЫГАНКА (контральто) – Лилия Мифтахова
ЦЫГАНЕ – камерный хор Амадеус

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Андрей Рейн
Ассистент дирижера - Андрей Скороходов
Режиссер — Екатерина Ефремова
Хормейстер - Валерий Иванов
Концертмейстер - Елена Тимофеева
концертмейстер хора — Вера Андреева

«Утес», симфоническая фантазия

Мурманский филармонический оркестр
Дирижер – Андрей РЕЙН, Москва
Камерный хор «Амадеус»
Художественный руководитель и дирижер – Валерий ИВАНОВ

Филармония
1 апреля
17:00
Цены

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