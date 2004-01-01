АЛЕКО
Фестиваль "Музыкальное приношение", посвященный 150-летию со дня рождения С.Рахманинова
Фестиваль "Музыкальное приношение", посвященный 150-летию со дня рождения С.Рахманинова
Одноактная опера Сергея Васильевича Рахманинова на либретто В.И.Немировича-Данченко, основанное на поэме А.С.Пушкина «Цыганы».
Действующие лица:
АЛЕКО (баритон) – Михаил Атаманович
ЗЕМФИРА (сопрано) – Ксения Мусланова
молодой ЦЫГАН (тенор) – Александр Чернов
СТАРИК, отец Земфиры (бас) – Семен Высочин
СТАРАЯ ЦЫГАНКА (контральто) – Лилия Мифтахова
ЦЫГАНЕ – камерный хор Амадеус
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Андрей Рейн
Ассистент дирижера - Андрей Скороходов
Режиссер — Екатерина Ефремова
Хормейстер - Валерий Иванов
Концертмейстер - Елена Тимофеева
концертмейстер хора — Вера Андреева
«Утес», симфоническая фантазия
Мурманский филармонический оркестр
Дирижер – Андрей РЕЙН, Москва
Камерный хор «Амадеус»
Художественный руководитель и дирижер – Валерий ИВАНОВ