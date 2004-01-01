Одноактная опера Сергея Васильевича Рахманинова на либретто В.И.Немировича-Данченко, основанное на поэме А.С.Пушкина «Цыганы».



Действующие лица:

АЛЕКО (баритон) – Михаил Атаманович

ЗЕМФИРА (сопрано) – Ксения Мусланова

молодой ЦЫГАН (тенор) – Александр Чернов

СТАРИК, отец Земфиры (бас) – Семен Высочин

СТАРАЯ ЦЫГАНКА (контральто) – Лилия Мифтахова

ЦЫГАНЕ – камерный хор Амадеус



Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Андрей Рейн

Ассистент дирижера - Андрей Скороходов

Режиссер — Екатерина Ефремова

Хормейстер - Валерий Иванов

Концертмейстер - Елена Тимофеева

концертмейстер хора — Вера Андреева



«Утес», симфоническая фантазия



Мурманский филармонический оркестр

Дирижер – Андрей РЕЙН, Москва

Камерный хор «Амадеус»

Художественный руководитель и дирижер – Валерий ИВАНОВ