Ирина Астахова (Ах Астахова) — одна из самых популярных современных русских поэтов. Её стихи о любви, потерях, поиске себя, счастья и свободы, внутреннем мире, путешествиях и природе завоевали души читателей по всей России и далеко за её пределами.

Первые её книги были распроданы более чем 20 000 тиражом, а сборник поэтессы, выпущенный в 2018 году в издательстве «Эксмо», сразу стал бестселлером. Концерты современного автора до сих пор собирают полные залы, но Ирина, как исполнитель собственных произведений, не стоит на месте. В этом же году она совместно с композитором и саунд-продюсером Мишей Мищенко, одного из самых заметных представителей отечественной нео-классики, выпускают музыкально-поэтический альбом, который появляется на всех музыкальных платформах.

Новатор в творчестве, она выходит за рамки привычного многим формата презентации стихов: поэта, вещающего с трибуны. Полная решимости, Ирина самостоятельно выпускает первый моноспектакль «Путешествие вглубь себя», где выступает не только как артист, но и как режиссёр-постановщик театрального действа. Наконец-то раскрывается не только литературный, но и актёрский талант Ирины.

Постоянно находясь в поиске новых форм, Ирина — первая и пока единственная из современных поэтов России, кто прочитал свои стихи в сопровождении оркестра в Международном Доме Музыки в Москве. А также на данный момент единственный поэт, который выступил в легендарном колонном зале Дома Союзов.

Ирина давала сольные концерты во Франции, Нидерландах, Чехии, Италии, Испании, Германии, Исландии, Латвии, Эстонии, Грузии, Казахстане, а также во многих городах Украины и Белоруссии.

Но, несмотря на успех, Ирина находится в постоянном поиске новых форм, так как любит радовать и удивлять своего читателя, зрителя и себя. В 2019 году вышел второй моноспектакль известной поэтессы Ирины Астаховой «Без грима» с произведениями из нового одноименного сборника, вышедшего тиражом более 30 000 экземпляров. На этот раз постановку она доверила драматургу Андрею Гончарову. Зритель буквально оказывается внутри текста, смысла, сути лирики Астаховой. Читая свои тонкие трогательные произведения, автор хочет, чтобы зритель побывал в тех же местах и пережил те же моменты, которые вдохновили её на создание своих текстов. Постоянно перевоплощаясь, меняя образы, Астахова показывает, что поэт не только воспроизводит стихи, но он еще и проводник в свой глубокий внутренний мир.

Постановка «Без грима» — это откровенный разговор на тему любви, одиночества, близости, отвержении и, в конечном итоге, принятии себя.

За два года программу посмотрели более 100 городов России и зарубежья.

Москва увидела спектакль не сразу, но ожидание стоило того, ведь Ирину приняла сцена одного из самых старых и прославленных драматических театров столицы — Московского Академического театра им. Маяковского! И это событие не осталось незамеченным. Его осветили такие СМИ, как радио «Серебряный дождь», «Авто-радио», телеканал «Дождь», журнал Tatler и другие известные издания.

Также хочется отметить, что Ирина является не только востребованным артистом, но также известным блогером, инфлюенсером.

С Ириной, в качестве амбассадора, с большим удовольствием сотрудничают различные бренды, которые ценят этичный и эстетичный подход к ведению социальных сетей, а также большое количество подписчиков (более 1 миллиона). Вот немногие из них: Lexus, Miele, Yamaguchi, Honor, Moët & Chandon, Aizel, Clarins, Armani, Kenzo, Garnier, Nivea, Bepanten, Caudalie, Head$Shoulders, Uniqlo, Lime, X-Fit, Avon, и другие.