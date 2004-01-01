Фестиваль, приуроченный ко Дню театра, соберет все театральные коллективы региона. На суд жюри и публики они смогут представить малые спектакли, этюды, миниатюры, скетчи, интермедии, репризы, фельетоны, монологи, либо отрывки из спектаклей, длительностью от 5 до 20 минут.

В рамках Фестиваля состоятся встречи с известными театральными деятелями региона, а также мастер-класс приглашённого гостя из Северной столицы.

К участию в Фестивале приглашаются театры, творческие объединения, а также отдельные деятели театрального искусства индивидуально или в составе творческой группы.