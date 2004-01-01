Поздравление официальных лиц, друзей и коллег. Творческие номера театра и много приятных сюрпризов.

А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер

Старейший профессиональный театр в Мурманской области отмечает своё 90_летие!

Приглашаем вас отметить это важное событие вместе с нами!

В программе праздника: поздравление от коллег и друзей театра : Дворца культуры им. Кирова, театра Северного флота, Детской театральной школы, Мурманского областного драматического театра и многих других!

И конечно традиционно яркое и незабываемое представление от артистов Мурманского театра кукол!