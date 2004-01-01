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А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер

Поздравление официальных лиц, друзей и коллег. Творческие номера театра и много приятных сюрпризов.

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События: Концерты.

Старейший профессиональный театр в Мурманской области отмечает своё 90_летие!

Приглашаем вас отметить это важное событие вместе с нами!

В программе праздника: поздравление от коллег и друзей театра : Дворца культуры им. Кирова, театра Северного флота, Детской театральной школы, Мурманского областного драматического театра и многих других! 

И конечно традиционно яркое и незабываемое представление от артистов Мурманского театра кукол!

Театр кукол
6 октября
18:00

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