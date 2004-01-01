14 строк о любви

«С любовью связан жизненный мой путь,

И кончиться он должен вместе с ней…» - отрывок сонета английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира.

Темой любви пропитаны не только жизненный путь драматурга, но и каждое его произведение.

Шекспир поистине загадочная личность эпохи Возрождения, скудость биографических сведений и множество необъяснимых фактов дали повод выдвигать на роль автора произведений довольно большое количество людей, были даже предложены теории, по которым за псевдонимом «Шекспир» скрывалась группа писателей.

Приглашаем послушать сонеты Шекспира в исполнении заслуженного работника культуры РФ Светланы Бобрицкой, музыку Баха, Таривердиева, Чимарозы в исполнении композитора и пианиста Петра Макарова и певицы, обладательницы неотразимого сопрано, Людмилы Лаврентьевой. Музыкально-литературный вечер перенесёт вас в мир любви, шекспировской любви, такой разной, загадочной и неповторимой, как и сам автор.