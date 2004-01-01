Пневматический тир в Мурманске

Заняться собой: Спорт.
Турнир по стрельбе
1 сентября
156269

Пневматический тир - это незаслуженно забытый в нашей стране вид досуга, развлечения и хобби людей всех возрастов и любого пола. Все привыкли к тому, что тир - это летние палатки в парках культуры и отдыха. Мы предлагаем вам совершенно новый формат досуга, развлечения и обучения - это тир в центре города с большим выбором пневматики.

У нас вы сможете интересно провести время в уютной атмосфере,
пострелять из 16 единиц различных видов современного пневматического оружия на дистанции от 5 до 22 метров, арендовать помещение тира для проведения мероприятий (дни рождения, корпоративы, просмотр спортивных трансляций и прочее).

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    Пушкинская улица, д. 14, 

    +7 (902) 036-82-32
    Режим работы:

    Вт.-Сб.: 13:00 до 20:45

    Вс.: 13:00 до 20:00

Cайт:
http://vk.com/tirmurmansk

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