Пневматический тир в Мурманске

Пневматический тир - это незаслуженно забытый в нашей стране вид досуга, развлечения и хобби людей всех возрастов и любого пола. Все привыкли к тому, что тир - это летние палатки в парках культуры и отдыха. Мы предлагаем вам совершенно новый формат досуга, развлечения и обучения - это тир в центре города с большим выбором пневматики.

У нас вы сможете интересно провести время в уютной атмосфере,

пострелять из 16 единиц различных видов современного пневматического оружия на дистанции от 5 до 22 метров, арендовать помещение тира для проведения мероприятий (дни рождения, корпоративы, просмотр спортивных трансляций и прочее).