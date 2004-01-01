Новое пространство
НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО - это место развития социальных и общественных проектов open space формата.
НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО - это:
- коворкинг (уютное место для работы и учебы);
- место, в котором активная молодежь создает свои социальные и бизнес проекты;
- мероприятия (киновечера, творческие вечера, интенсивы, проектные креативные сессии, настольные игры и т.д.);
- сообщество единомышленников (с которыми хочется постоянно развиваться и делать полезные дела).
НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО - это не просто место, это ЛЮДИ.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Стань участником сообщества – заполни анкету.
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
пр. Ленина 51 (вход - высокое крыльцо за магазином детской одежды Kinder Store, со стороны театра)
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