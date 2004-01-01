НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО - это место развития социальных и общественных проектов open space формата.



НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО - это:





коворкинг (уютное место для работы и учебы);

место, в котором активная молодежь создает свои социальные и бизнес проекты;

мероприятия (киновечера, творческие вечера, интенсивы, проектные креативные сессии, настольные игры и т.д.);

сообщество единомышленников (с которыми хочется постоянно развиваться и делать полезные дела).



НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО - это не просто место, это ЛЮДИ.



ВХОД СВОБОДНЫЙ!



Стань участником сообщества – заполни анкету.