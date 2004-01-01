Новое пространство

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НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО - это место развития социальных и общественных проектов open space формата.

НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО - это:

  • коворкинг (уютное место для работы и учебы);
  • место, в котором активная молодежь создает свои социальные и бизнес проекты;
  • мероприятия (киновечера, творческие вечера, интенсивы, проектные креативные сессии, настольные игры и т.д.);
  • сообщество единомышленников (с которыми хочется постоянно развиваться и делать полезные дела).


НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО - это не просто место, это ЛЮДИ.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Стань участником сообщества – заполни анкету.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    пр. Ленина 51 (вход - высокое крыльцо за магазином детской одежды Kinder Store, со стороны театра)

Cайт:
http://vk.com/newmurmansk

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