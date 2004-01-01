Мираж Синема (Мурманск молл)

Кинотеатр «Мираж»

Зал №1 – 49 мест

Зал №2 – 51 место

Зал №3 – 51 место

Зал №5 – 240 мест

Зал №6 – 92 места

Зал №7 – 96 мест

Зал №8 – 96 мест

Зал №9 – 90 мест

Объемный звук Dolby Atmos во всех залах. Современное 3D-оборудование. Электронные терминалы самообслуживания для удобной покупки билетов.

Благодаря новейшему дизайну пространство кинотеатра выглядит очень современно и интересно. Нейтральные цвета холла создают ощущение комфорта, а цветовые акценты приятно акцентируют внимание. Простор и сдержанная красота – беспроигрышное сочетание, которое передает впечатление от северного города.