Мираж Синема (Мурманск молл)
- Зал №1 – 49 мест
- Зал №2 – 51 место
- Зал №3 – 51 место
- Зал №5 – 240 мест
- Зал №6 – 92 места
- Зал №7 – 96 мест
- Зал №8 – 96 мест
- Зал №9 – 90 мест
Объемный звук Dolby Atmos во всех залах. Современное 3D-оборудование. Электронные терминалы самообслуживания для удобной покупки билетов.
Благодаря новейшему дизайну пространство кинотеатра выглядит очень современно и интересно. Нейтральные цвета холла создают ощущение комфорта, а цветовые акценты приятно акцентируют внимание. Простор и сдержанная красота – беспроигрышное сочетание, которое передает впечатление от северного города.
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
Проспект Ленина, д. 32Режим работы:
10:00 до 00:00
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