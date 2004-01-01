Мираж Синема (Мурманск молл)

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Кинотеатр «Мираж»

  • Зал №1 – 49 мест
  • Зал №2 – 51 место
  • Зал №3 – 51 место
  • Зал №5 – 240 мест
  • Зал №6 – 92 места
  • Зал №7 – 96 мест
  • Зал №8 – 96 мест
  • Зал №9 – 90 мест

Объемный звук Dolby Atmos во всех залах. Современное 3D-оборудование. Электронные терминалы самообслуживания для удобной покупки билетов.

Благодаря новейшему дизайну пространство кинотеатра выглядит очень современно и интересно. Нейтральные цвета холла создают ощущение комфорта, а цветовые акценты приятно акцентируют внимание. Простор и сдержанная красота – беспроигрышное сочетание, которое передает впечатление от северного города.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    Проспект Ленина, д. 32

    Режим работы:

    10:00 до 00:00

Cайт:
http://www.mirage.ru
E-mail:
support@mirage.ru

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