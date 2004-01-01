Горный клуб Федерации альпинизма Мурманской области

С 20 июня по 5 июля 2021 г. организует Школу альпинизма в Хибинах для желающих приобщиться к горному туризму и научиться грамотно и, главное, безопасно путешествовать в наших прекрасных и удивительных горах.

В курс для начинающих входит не только обучение по разработанной ФАР программе с восхождением по маршруту 1Б категории сложности, но и бонусом поход по Хибинам. Успешно освоившие программу получат удостоверение и значок "Альпинист России". Проживание в палаточном лагере на берегу живописного озера Малый Вудъявр в окрестностях г.Кировска, где дипломированные инструктора Федерации альпинизма России проведут с вами теоретические и практические занятия.

Информацию о точных сроках и условиях проведения УТС можно найти в группе Горный клуб "Бореалис".