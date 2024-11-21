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Зять

Режиссер:Анарио Мамедов
Жанры: Комедия, Мелодрама.

Жизнь примерного мужа и образцового отца Олега размеренна и спланирована на годы вперед. Но у судьбы свои планы: юная красавица дочь Алёна влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника своего отца Антона, с которым их объединяет не просто дружба в далеком прошлом, а бурная во всех отношениях молодость. Настолько бурная, что Олег предпочитает держать в тайне даже от семьи.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Денис Каймаков
В ролях:Дмитрий Нагиев, Ян Цапник, Ирина Пегова, Дарья Петриченко, Григорий Сиятвинда, Артем Минин, Никита Касьяненко, Люся Чеботина, Дмитрий Красилов, Юлия Сулес
Музыка:Кази
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:21 ноября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
24 ноября
21:10 (450)
23:00 (450)
c 25 по 27 ноября
21:10 (420)
23:00 (420)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
24 ноября
16:30 (500)
18:20 (600)
20:10 (600)
c 25 по 27 ноября
12:50 (350)
14:40 (450)
16:30 (450)
18:20 (550)
20:10 (550)

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