Зять

Режиссер: Анарио Мамедов

Жанры: Комедия, Мелодрама.

Жизнь примерного мужа и образцового отца Олега размеренна и спланирована на годы вперед. Но у судьбы свои планы: юная красавица дочь Алёна влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника своего отца Антона, с которым их объединяет не просто дружба в далеком прошлом, а бурная во всех отношениях молодость. Настолько бурная, что Олег предпочитает держать в тайне даже от семьи.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Денис Каймаков

В ролях: Дмитрий Нагиев, Ян Цапник, Ирина Пегова, Дарья Петриченко, Григорий Сиятвинда, Артем Минин, Никита Касьяненко, Люся Чеботина, Дмитрий Красилов, Юлия Сулес

Музыка: Кази