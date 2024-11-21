Зять
Режиссер:Анарио Мамедов
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Жизнь примерного мужа и образцового отца Олега размеренна и спланирована на годы вперед. Но у судьбы свои планы: юная красавица дочь Алёна влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника своего отца Антона, с которым их объединяет не просто дружба в далеком прошлом, а бурная во всех отношениях молодость. Настолько бурная, что Олег предпочитает держать в тайне даже от семьи.
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Денис Каймаков
В ролях:Дмитрий Нагиев, Ян Цапник, Ирина Пегова, Дарья Петриченко, Григорий Сиятвинда, Артем Минин, Никита Касьяненко, Люся Чеботина, Дмитрий Красилов, Юлия Сулес
Музыка:Кази
В ролях:Дмитрий Нагиев, Ян Цапник, Ирина Пегова, Дарья Петриченко, Григорий Сиятвинда, Артем Минин, Никита Касьяненко, Люся Чеботина, Дмитрий Красилов, Юлия Сулес
Музыка:Кази
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:21 ноября 2024
Ограничения:16+
Дата релиза:21 ноября 2024
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