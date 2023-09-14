Звук свободы

Режиссер:Алехандро Гомес Монтеверде
Жанры: Драма, Триллер, Криминал, Биография.

История Тима Балларда, бывшего агента правительства США, который уволился со службы, чтобы посвятить жизнь спасению детей от сексуального рабства.

Продолжительность:131 мин
Сценарий:Rod Barr, Алехандро Гомес Монтеверде
В ролях:Джеймс Кэвизел, Билл Кэмп, Cristal Aparicio, Хавьер Годино, Lucas Ávila, Yessica Borroto Perryman, Мэнни Перес, Эдуардо Верастеги, Samuel Livingston, Густаво Санчес Парра
Музыка:Хавьер Наваррете
Производство:США, Мексика
Ограничения:18+
Дата релиза:14 сентября 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 18 по 20 сентября
18:40 (400)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
20 сентября
20:20 (250)
c 21 по 24 сентября
21:40 (200)

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