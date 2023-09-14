Звук свободы
Режиссер:Алехандро Гомес Монтеверде
Жанры: Драма, Триллер, Криминал, Биография.
Жанры: Драма, Триллер, Криминал, Биография.
История Тима Балларда, бывшего агента правительства США, который уволился со службы, чтобы посвятить жизнь спасению детей от сексуального рабства.
Продолжительность:131 мин
Сценарий:Rod Barr, Алехандро Гомес Монтеверде
В ролях:Джеймс Кэвизел, Билл Кэмп, Cristal Aparicio, Хавьер Годино, Lucas Ávila, Yessica Borroto Perryman, Мэнни Перес, Эдуардо Верастеги, Samuel Livingston, Густаво Санчес Парра
Музыка:Хавьер Наваррете
В ролях:Джеймс Кэвизел, Билл Кэмп, Cristal Aparicio, Хавьер Годино, Lucas Ávila, Yessica Borroto Perryman, Мэнни Перес, Эдуардо Верастеги, Samuel Livingston, Густаво Санчес Парра
Музыка:Хавьер Наваррете
Производство:США, Мексика
Ограничения:18+
Дата релиза:14 сентября 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:14 сентября 2023
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