Звук свободы Режиссер: Алехандро Гомес Монтеверде

Жанры: Драма, Триллер, Криминал, Биография. История Тима Балларда, бывшего агента правительства США, который уволился со службы, чтобы посвятить жизнь спасению детей от сексуального рабства. Продолжительность: 131 мин Сценарий: Rod Barr, Алехандро Гомес Монтеверде

В ролях: Джеймс Кэвизел, Билл Кэмп, Cristal Aparicio, Хавьер Годино, Lucas Ávila, Yessica Borroto Perryman, Мэнни Перес, Эдуардо Верастеги, Samuel Livingston, Густаво Санчес Парра

Музыка: Хавьер Наваррете Производство: США, Мексика

Ограничения: 18+

Дата релиза: 14 сентября 2023

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