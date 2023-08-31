Звонок

Режиссер: Хидэо Наката

Жанры: Триллер, Детектив, Ужасы.

Молодая репортер расследует загадочное суеверие о смертоносной видеокассете. В доме того, кто посмотрит её, сначала раздается странный телефонный звонок, а позже человек умирает. После того как такой же смертью умирает её племянница, женщина решает взяться за расследование и сама смотрит злополучную кассету. Чуть позже в её квартире раздаётся звонок. Теперь у журналистки есть только семь дней, чтобы докопаться до истоков страшного проклятия.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Хироси Такахаси, Кодзи Судзуки

В ролях: Нанако Мацусима, Хироюки Санада, Рикия Отака, Мики Накатани, Юко Такэути, Хитоми Сато, Даисукэ Бан, Риэ Иноу, Масако, Ёити Нумата

Музыка: Кэндзи Каваи