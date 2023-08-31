Звонок
Режиссер:Хидэо Наката
Жанры: Триллер, Детектив, Ужасы.
Жанры: Триллер, Детектив, Ужасы.
Молодая репортер расследует загадочное суеверие о смертоносной видеокассете. В доме того, кто посмотрит её, сначала раздается странный телефонный звонок, а позже человек умирает. После того как такой же смертью умирает её племянница, женщина решает взяться за расследование и сама смотрит злополучную кассету. Чуть позже в её квартире раздаётся звонок. Теперь у журналистки есть только семь дней, чтобы докопаться до истоков страшного проклятия.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Хироси Такахаси, Кодзи Судзуки
В ролях:Нанако Мацусима, Хироюки Санада, Рикия Отака, Мики Накатани, Юко Такэути, Хитоми Сато, Даисукэ Бан, Риэ Иноу, Масако, Ёити Нумата
Музыка:Кэндзи Каваи
В ролях:Нанако Мацусима, Хироюки Санада, Рикия Отака, Мики Накатани, Юко Такэути, Хитоми Сато, Даисукэ Бан, Риэ Иноу, Масако, Ёити Нумата
Музыка:Кэндзи Каваи
Производство:Япония
Ограничения:18+
Дата релиза:31 августа 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:31 августа 2023
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