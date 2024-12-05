Звезды в Сибири

Режиссер: Илья Фарфель

Жанры: Комедия.

Крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса. Артисты соглашаются и садятся в самолет, однако жизнь вносит свои коррективы — из аэропорта автобус увозит их в маленькую деревню среди снегов, где их встречает глава местного сельсовета. Звезд ждут крутые испытания: Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.

Продолжительность: 77 мин

Сценарий: Сергей Светлаков, Саид Давдиев, Евгений Шелякин

В ролях: Дмитрий Маликов, Клава Кока, Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова, Наталья Тетенова, Юрий Воробьев, Кристина Юдичева, Александра Нижегородова

Музыка: Николай Ростов