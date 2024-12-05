163647

Звезды в Сибири

Режиссер:Илья Фарфель
Жанры: Комедия.

Крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса. Артисты соглашаются и садятся в самолет, однако жизнь вносит свои коррективы — из аэропорта автобус увозит их в маленькую деревню среди снегов, где их встречает глава местного сельсовета. Звезд ждут крутые испытания: Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.

Продолжительность:77 мин
Сценарий:Сергей Светлаков, Саид Давдиев, Евгений Шелякин
В ролях:Дмитрий Маликов, Клава Кока, Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова, Наталья Тетенова, Юрий Воробьев, Кристина Юдичева, Александра Нижегородова
Музыка:Николай Ростов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:05 декабря 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 5 по 8 декабря
23:00 (450)
c 9 по 11 декабря
23:00 (420)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 5 по 8 декабря
21:50 (600)
c 9 по 11 декабря
21:50 (550)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 5 по 8 декабря
12:40 (400)
c 9 по 11 декабря
12:40 (350)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
8 декабря
14:50 (400)
18:20 (450)
c 9 по 11 декабря
14:50 (350)
18:20 (420)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?