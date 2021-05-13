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Звездный рубеж

Режиссер:Эдвард Дрэйк
Жанры: Фантастика, Боевик.

2524 год. Человечество уже несколько веков колонизирует планеты, но внезапно сталкивается с неизвестной и враждебной формой жизни. При помощи квантовой телепортации группа военных и учёных отправляется на другую планету, чтобы пресечь вторжение в зародыше.

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Эдвард Дрэйк, Кори Лардж
В ролях:Фрэнк Грилло, Брюс Уиллис, Брэндон Томас Ли, Кори Лардж, К.Дж. Перри, Перри Ривз. Локлин Манро, Костас Мэндилор, Ева Де Доминичи, Аделаида Кейн
Музыка:Скотт Глазгоу
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:13 мая 2021
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Северное сияниеБордовый зал
c 13 по 14 мая
15:50 (300)
20:25 (390)
c 15 по 16 мая
15:50 (390)
20:25 (390)
c 17 по 18 мая
15:50 (200)
20:25 (250)
Мираж СинемаКинозал №5
c 13 по 16 мая
21:50 (300 р.)
Северное сияниеКрасный зал
19 мая
17:25 (250)
Северное сияниеЗеленый зал
30 мая
16:00 (300)

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