Звездный рубеж
Режиссер:Эдвард Дрэйк
Жанры: Фантастика, Боевик.
Жанры: Фантастика, Боевик.
2524 год. Человечество уже несколько веков колонизирует планеты, но внезапно сталкивается с неизвестной и враждебной формой жизни. При помощи квантовой телепортации группа военных и учёных отправляется на другую планету, чтобы пресечь вторжение в зародыше.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Эдвард Дрэйк, Кори Лардж
В ролях:Фрэнк Грилло, Брюс Уиллис, Брэндон Томас Ли, Кори Лардж, К.Дж. Перри, Перри Ривз. Локлин Манро, Костас Мэндилор, Ева Де Доминичи, Аделаида Кейн
Музыка:Скотт Глазгоу
В ролях:Фрэнк Грилло, Брюс Уиллис, Брэндон Томас Ли, Кори Лардж, К.Дж. Перри, Перри Ривз. Локлин Манро, Костас Мэндилор, Ева Де Доминичи, Аделаида Кейн
Музыка:Скотт Глазгоу
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:13 мая 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:13 мая 2021
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