Звездный рубеж

Режиссер: Эдвард Дрэйк

Жанры: Фантастика, Боевик.

2524 год. Человечество уже несколько веков колонизирует планеты, но внезапно сталкивается с неизвестной и враждебной формой жизни. При помощи квантовой телепортации группа военных и учёных отправляется на другую планету, чтобы пресечь вторжение в зародыше.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Эдвард Дрэйк, Кори Лардж

В ролях: Фрэнк Грилло, Брюс Уиллис, Брэндон Томас Ли, Кори Лардж, К.Дж. Перри, Перри Ривз. Локлин Манро, Костас Мэндилор, Ева Де Доминичи, Аделаида Кейн

Музыка: Скотт Глазгоу