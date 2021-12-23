Зверопой 2

Режиссер: Гарт Дженнингс

Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Мюзикл, Музыкальный.

Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки. И совсем весело, когда твоя труппа – это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети – поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост – рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым шоу.

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Гарт Дженнингс

В ролях: Тори Келли, Риз Уизерспун, Тэрон Эджертон, Ник Кролл, Мэттью МакКонахи, Гарт Дженнингс, Дженнифер Сондерс, Челси Перетти, Скарлетт Йоханссон, Бобби Каннавале

Музыка: Джоби Тэлбот