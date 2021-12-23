Зверопой 2
Режиссер:Гарт Дженнингс
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Мюзикл, Музыкальный.
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Мюзикл, Музыкальный.
Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки. И совсем весело, когда твоя труппа – это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети – поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост – рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым шоу.
Продолжительность:112 мин
Сценарий:Гарт Дженнингс
В ролях:Тори Келли, Риз Уизерспун, Тэрон Эджертон, Ник Кролл, Мэттью МакКонахи, Гарт Дженнингс, Дженнифер Сондерс, Челси Перетти, Скарлетт Йоханссон, Бобби Каннавале
Музыка:Джоби Тэлбот
В ролях:Тори Келли, Риз Уизерспун, Тэрон Эджертон, Ник Кролл, Мэттью МакКонахи, Гарт Дженнингс, Дженнифер Сондерс, Челси Перетти, Скарлетт Йоханссон, Бобби Каннавале
Музыка:Джоби Тэлбот
Производство:Франция, Япония, США
Ограничения:0+
Дата релиза:23 декабря 2021
Ограничения:0+
Дата релиза:23 декабря 2021
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