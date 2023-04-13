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Зверолэнд

Режиссер:Фарзад Далванд, Киануш Далванд
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация.

Мирной жизни Зверолэнда грозит опасность. Хитрая Мэри открывает охоту на пушистых жителей. Конец перемирия хвостатых или начало нового лесного соглашения? Будут разбираться Однорог и Одноног.

Продолжительность:89 мин
Сценарий:Бахрам Хейдари, Элиза Ип, Киануш Далванд
В ролях:Джон Аллен, Каролин Амиге, Зак Эндрюс, Марк Эткинсон, Брайан Патрик Батлер, Роберт Кларк, Джейкоб Ферри, Криста Филлок, Марк Кристофер Лоуренс, Тиффани Лоуи
Музыка:Марк Уиллотт
Производство:Иран, Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:13 апреля 2023
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ГалактикаЗал 1
c 20 по 21 апреля
10:40 (230)
c 22 по 23 апреля
10:40 (290)
c 24 по 26 апреля
10:40 (230)

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