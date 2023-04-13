Зверолэнд Режиссер: Фарзад Далванд, Киануш Далванд

Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация. Мирной жизни Зверолэнда грозит опасность. Хитрая Мэри открывает охоту на пушистых жителей. Конец перемирия хвостатых или начало нового лесного соглашения? Будут разбираться Однорог и Одноног. Продолжительность: 89 мин Сценарий: Бахрам Хейдари, Элиза Ип, Киануш Далванд

В ролях: Джон Аллен, Каролин Амиге, Зак Эндрюс, Марк Эткинсон, Брайан Патрик Батлер, Роберт Кларк, Джейкоб Ферри, Криста Филлок, Марк Кристофер Лоуренс, Тиффани Лоуи

Музыка: Марк Уиллотт Производство: Иран, Китай

Ограничения: 6+

Дата релиза: 13 апреля 2023

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