Зверолэнд
Режиссер:Фарзад Далванд, Киануш Далванд
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация.
Мирной жизни Зверолэнда грозит опасность. Хитрая Мэри открывает охоту на пушистых жителей. Конец перемирия хвостатых или начало нового лесного соглашения? Будут разбираться Однорог и Одноног.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Бахрам Хейдари, Элиза Ип, Киануш Далванд
В ролях:Джон Аллен, Каролин Амиге, Зак Эндрюс, Марк Эткинсон, Брайан Патрик Батлер, Роберт Кларк, Джейкоб Ферри, Криста Филлок, Марк Кристофер Лоуренс, Тиффани Лоуи
Музыка:Марк Уиллотт
В ролях:Джон Аллен, Каролин Амиге, Зак Эндрюс, Марк Эткинсон, Брайан Патрик Батлер, Роберт Кларк, Джейкоб Ферри, Криста Филлок, Марк Кристофер Лоуренс, Тиффани Лоуи
Музыка:Марк Уиллотт
Производство:Иран, Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:13 апреля 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:13 апреля 2023
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