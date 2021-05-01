Зверокрекеры

Режиссер: Тони Бэнкрофт, Скотт Кристиан Сава, Джейм Маэстро

Жанры: Комедия, Фэнтези, Анимация, Мюзикл.

Однажды Оуэн, живущий обычной — достаточно скучной — взрослой жизнью, узнает, что его дядя оставил ему в наследство цирк. Но то, что могло бы стать спасением, оборачивается разочарованием: некогда успешный цирк разорен, а все животные исчезли. Но не все потеряно, ведь Оуэн также становится обладателем коробочки с крекерами в форме зверят, и оказывается, что эти печеньки — волшебные! С помощью магии Оуэн и его любимые жена и дочка надеются создать самое удивительное цирковое шоу в мире. Пока у них на пути не встает Горацио, злобный и завистливый владелец популярной сети цирков.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Скотт Кристиан Сава, Дин Лори

В ролях: Эмили Блант, Дэнни ДеВито ,Джон Красински, Иэн Маккеллен, Рэйвен, Сильвестр Сталлоне, Патрик Варбертон, Тара Стронг, Джеймс Арнольд Тейлор, Лидия Роуз Тейлор

Музыка: Беар Маккрири