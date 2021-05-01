Зверокрекеры
Режиссер:Тони Бэнкрофт, Скотт Кристиан Сава, Джейм Маэстро
Жанры: Комедия, Фэнтези, Анимация, Мюзикл.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Анимация, Мюзикл.
Однажды Оуэн, живущий обычной — достаточно скучной — взрослой жизнью, узнает, что его дядя оставил ему в наследство цирк. Но то, что могло бы стать спасением, оборачивается разочарованием: некогда успешный цирк разорен, а все животные исчезли. Но не все потеряно, ведь Оуэн также становится обладателем коробочки с крекерами в форме зверят, и оказывается, что эти печеньки — волшебные! С помощью магии Оуэн и его любимые жена и дочка надеются создать самое удивительное цирковое шоу в мире. Пока у них на пути не встает Горацио, злобный и завистливый владелец популярной сети цирков.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Скотт Кристиан Сава, Дин Лори
В ролях:Эмили Блант, Дэнни ДеВито ,Джон Красински, Иэн Маккеллен, Рэйвен, Сильвестр Сталлоне, Патрик Варбертон, Тара Стронг, Джеймс Арнольд Тейлор, Лидия Роуз Тейлор
Музыка:Беар Маккрири
В ролях:Эмили Блант, Дэнни ДеВито ,Джон Красински, Иэн Маккеллен, Рэйвен, Сильвестр Сталлоне, Патрик Варбертон, Тара Стронг, Джеймс Арнольд Тейлор, Лидия Роуз Тейлор
Музыка:Беар Маккрири
Производство:Китай, Испания, Корея Южная, США, Великобритания
Ограничения:6+
Дата релиза:01 мая 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:01 мая 2021
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