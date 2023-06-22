Зверогонщики
Режиссер:Росс Венокур
Жанры: Комедия, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Анимация, Семейный.
Ралли «Шёлковый путь» — уникальнейшая гонка. Предельные скорости, разнообразнейшие ландшафты и только лучшие зверогонщики мира. Правда, это не относится к лори Жи, милому пушистому зверьку с большими глазами и добрым сердцем. Ему не везёт на гонках, но он должен во что бы то ни стало обойти чемпиона Арчи Великвалепного, чтобы спасти свой дом. Пожелаем ему удачи! Его соперники — млекопитающие и земноводные — тоже рьяно мечтают о победе и готовы на всё, чтобы оказаться на финише первыми.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Росс Венокур
В ролях:Джимми О. Ян, Джон Клиз, Шэрон Хорган, Хлоя Беннет, Дж.К. Симмонс, Кэтрин Тейт, Лиза Лу, Ребекка Йео
Музыка:Том Хоу
В ролях:Джимми О. Ян, Джон Клиз, Шэрон Хорган, Хлоя Беннет, Дж.К. Симмонс, Кэтрин Тейт, Лиза Лу, Ребекка Йео
Музыка:Том Хоу
Производство:США, Великобритания
Ограничения:6+
Дата релиза:22 июня 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:22 июня 2023
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