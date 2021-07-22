Золушка и заколдованный принц
Режиссер:Линн Саузерленд
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
С помощью феи Кристал Золушке и трем мышкам удается выбраться из чердака, где они живут, и попасть в Королевский дворец на бал. Там им открывается страшная тайна: настоящий принц был превращен в мышь Злой ведьмой, а тот, кто возглавляет бал - самозванец. Золушка и ее верные друзья отправляются в опасное приключения, чтобы вернуть настоящему принцу самого себя и помочь победить силы зла.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Элис Блехарт, Стефани Бурсилл, Nicole Downs
В ролях:Кассандра Моррис, Крис Ниоси, Роберт Мартин Клейн, Тони Аццолино, Кирстен Дэй, Уэнди Ли, Стивен Мендел, Терренс Стоун, Стефани Сандиц, Полетт Виктор-Лифтон
В ролях:Кассандра Моррис, Крис Ниоси, Роберт Мартин Клейн, Тони Аццолино, Кирстен Дэй, Уэнди Ли, Стивен Мендел, Терренс Стоун, Стефани Сандиц, Полетт Виктор-Лифтон
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:22 июля 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:22 июля 2021
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