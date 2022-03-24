Золушка и тайна волшебного камня

Режиссер: Элис Блехарт

Жанры: Анимация.

Не каждой принцессе нужен защитник: некоторые из них способны сами за себя постоять и, более того, выручить близких из беды. На принца Алекса наложено проклятье, превратившее его в мышь. Золушке предстоит освободить его от злых чар и отправится в незабываемое путешествие вместе со своими обаятельными друзьями.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Роберт Тейлор

В ролях: Джери Кортни-Остейн, Эшли Борнансин, Тони Аццолино

Музыка: Джордж Шоу