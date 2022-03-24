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Золушка и тайна волшебного камня

Режиссер:Элис Блехарт
Жанры: Анимация.

Не каждой принцессе нужен защитник: некоторые из них способны сами за себя постоять и, более того, выручить близких из беды. На принца Алекса наложено проклятье, превратившее его в мышь. Золушке предстоит освободить его от злых чар и отправится в незабываемое путешествие вместе со своими обаятельными друзьями.

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Роберт Тейлор
В ролях:Джери Кортни-Остейн, Эшли Борнансин, Тони Аццолино
Музыка:Джордж Шоу
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:24 марта 2022
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ГалактикаЗал 4
24 марта
15:05 (380)
25 марта
15:05 (380)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 24 по 25 марта
14:05 (200)
c 26 по 27 марта
14:05 (300)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 24 по 25 марта
11:30 (от 150 р.)
26 марта
11:30 (от 180 р.)
27 марта
13:35 (от 180 р.)
c 28 по 29 марта
11:10 (от 150 р.)
30 марта
13:15 (от 150 р.)
ГалактикаЗал 3
c 24 по 25 марта
10:15 (200)

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