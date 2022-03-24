Золушка и тайна волшебного камня
Режиссер:Элис Блехарт
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Не каждой принцессе нужен защитник: некоторые из них способны сами за себя постоять и, более того, выручить близких из беды. На принца Алекса наложено проклятье, превратившее его в мышь. Золушке предстоит освободить его от злых чар и отправится в незабываемое путешествие вместе со своими обаятельными друзьями.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Роберт Тейлор
В ролях:Джери Кортни-Остейн, Эшли Борнансин, Тони Аццолино
Музыка:Джордж Шоу
В ролях:Джери Кортни-Остейн, Эшли Борнансин, Тони Аццолино
Музыка:Джордж Шоу
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:24 марта 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:24 марта 2022
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