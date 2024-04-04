Золото Умальты

Режиссер: Андрей Богатырев

Жанры: Драма, Приключения, Вестерн.

Канун революции 1917 года, Хабаровский край, окрестности реки Умальты. Люди в шаманских масках нападают на обоз, убивают охрану и похищают 40 пудов золота. Петроградский золотопромышленник Булыгин теряет все свои сбережения и вернуть золото — его единственный шанс остаться на плаву. Он едет в Хабаровск и набирает отряд головорезов.

Продолжительность: 114 мин

Сценарий: Ольга Погодина-Кузмина, Андрей Богатырев

В ролях: Александр Самойленко, Артём Ткаченко, Алексей Шевченков, Софья Эрнст, Павел Деревянко, Евгений Антропов, Вольфганг Черни, Иван Купреенко, Дмитрий Хасис, Андрей Богатырев

Музыка: Виктор Сологуб, Дмитрий Ходин