Золото Умальты
Режиссер:Андрей Богатырев
Жанры: Драма, Приключения, Вестерн.
Жанры: Драма, Приключения, Вестерн.
Канун революции 1917 года, Хабаровский край, окрестности реки Умальты. Люди в шаманских масках нападают на обоз, убивают охрану и похищают 40 пудов золота. Петроградский золотопромышленник Булыгин теряет все свои сбережения и вернуть золото — его единственный шанс остаться на плаву. Он едет в Хабаровск и набирает отряд головорезов.
Продолжительность:114 мин
Сценарий:Ольга Погодина-Кузмина, Андрей Богатырев
В ролях:Александр Самойленко, Артём Ткаченко, Алексей Шевченков, Софья Эрнст, Павел Деревянко, Евгений Антропов, Вольфганг Черни, Иван Купреенко, Дмитрий Хасис, Андрей Богатырев
Музыка:Виктор Сологуб, Дмитрий Ходин
В ролях:Александр Самойленко, Артём Ткаченко, Алексей Шевченков, Софья Эрнст, Павел Деревянко, Евгений Антропов, Вольфганг Черни, Иван Купреенко, Дмитрий Хасис, Андрей Богатырев
Музыка:Виктор Сологуб, Дмитрий Ходин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:04 апреля 2024
Ограничения:16+
Дата релиза:04 апреля 2024
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